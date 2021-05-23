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Загадочная звезда стала за два месяца ярче в 50 раз

Японский учёный обнаружил ещё впервые в марте. Наверняка светило взорвалось, но его "поведение" довольно необычно.

23 мая, 04:38
<p>Фото © кадр из видео NHK</p>

Фото © кадр из видео NHK

Совсем недавно открытая на небосводе звезда вдруг стала ярче в 50 раз. Светило получило код N Cas 2021, его обнаружил японский астроном-любитель Сюдзи Накамура в марте в созвездии Кассиопея. Об этом сообщает телеканал NHK.

Загадочная звезда стала за два месяца ярче в 50 раз. Видео © NHK

Как отмечается, яркость объекта значительно увеличилась к середине мая и сейчас её уже можно увидеть невооружённым глазом, она стала одной из самых ярких в северном полушарии неба. Предполагается, что звезда взорвалась, — это рядовой этап развития определённого рода звёзд, однако обычно увеличение яркости не продолжается так долго.

"Это очень редкое явление, и мы будем следить за изменением яркости в будущем", — сказал доцент Национальной астрономической обсерватории Японии Хитоси Ямаока.

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Ранее учёные обнаружили, что около соседнего с нами звёздного скопления находится таинственный объект массой в десять миллионов солнц.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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