"Открыла всем новый мир": Александр Рыбак высказался о выступлении Манижи
Норвежский исполнитель поблагодарил певицу за показанную русскую душу на Евровидении.
Фото © Instagram / rybakofficial
Манижа открыла для европейцев новый мир, выступив на Евровидении со своей песней. Так норвежский певец и исполнитель Александр Рыбак, победивший на песенном конкурсе в 2009 году, прокомментировал выступление российской артистки на Евровидении-2021.
"Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя… Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа", — сказал Рыбак в эфире Первого канала.
Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой, считает, что выложилась на все 100%.
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