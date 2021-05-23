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"Открыла всем новый мир": Александр Рыбак высказался о выступлении Манижи

Норвежский исполнитель поблагодарил певицу за показанную русскую душу на Евровидении.

23 мая, 03:54
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/rybakofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rybakofficial</a></u></p>

Фото © Instagram / rybakofficial

Манижа открыла для европейцев новый мир, выступив на Евровидении со своей песней. Так норвежский певец и исполнитель Александр Рыбак, победивший на песенном конкурсе в 2009 году, прокомментировал выступление российской артистки на Евровидении-2021.

"Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя… Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа", — сказал Рыбак в эфире Первого канала.

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Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой, считает, что выложилась на все 100%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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