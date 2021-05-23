"Открыла всем новый мир": Александр Рыбак высказался о выступлении Манижи

Манижа открыла для европейцев новый мир, выступив на Евровидении со своей песней. Так норвежский певец и исполнитель Александр Рыбак, победивший на песенном конкурсе в 2009 году, прокомментировал выступление российской артистки на Евровидении-2021.

"Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя… Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа", — сказал Рыбак в эфире Первого канала.