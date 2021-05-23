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"Беженец с Фукусимы": сахалинских рыбаков испугало пойманное загадочное животное

Существо отдалённо напоминает очертаниями морскую звезду, но с круглым центром тела.

23 мая, 03:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fishing_island_sakhalin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fishing_island_sakhalin</a></p>

Фото © Instagram / fishing_island_sakhalin

Сахалинские рыбаки в социальных сетях поделились необычным уловом. Они поймали неизвестного морского гада: на первый взгляд он смахивает на типичную морскую звезду, но его щупальца похожи на червей, а центр тела имеет округлую форму.

"Кто-нибудь знает, кто это?" интересуются участники Instagram-комьюнити Fishing island Sakhalin.

Несмотря на различные версии среди участников сообщества, находка, вероятнее всего, является ничем иным, как офиурой — они передвигаются по дну моря ползком, а их щупальца-лучи извиваются, из-за чего становятся похожими на змей или червей.

Однако у подписчиков сообщества возникают не менее интересные версии. Один из участников уверен, что находка — это беженец с Фукусимы. Другой опознал в морском обитателе персонажа из мультфильма "Губка Боб".

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Ранее в Сети появилось видео, где жители Сахалина голыми руками собирают рыбу у берега. На некоторых кадрах такой добычи едва ли не тонны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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