"Беженец с Фукусимы": сахалинских рыбаков испугало пойманное загадочное животное

Сахалинские рыбаки в социальных сетях поделились необычным уловом. Они поймали неизвестного морского гада: на первый взгляд он смахивает на типичную морскую звезду, но его щупальца похожи на червей, а центр тела имеет округлую форму.

"Кто-нибудь знает, кто это?" — интересуются участники Instagram-комьюнити Fishing island Sakhalin.

Несмотря на различные версии среди участников сообщества, находка, вероятнее всего, является ничем иным, как офиурой — они передвигаются по дну моря ползком, а их щупальца-лучи извиваются, из-за чего становятся похожими на змей или червей.

Однако у подписчиков сообщества возникают не менее интересные версии. Один из участников уверен, что находка — это беженец с Фукусимы. Другой опознал в морском обитателе персонажа из мультфильма "Губка Боб".