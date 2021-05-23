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Замерзали в горах: найдено тело последнего из пропавших на китайском ультрамарафоне

Температура резко упала до нуля градусов, из-за большой протяжённости маршрута, дождя и сильного ветра людей не успели спасти.

23 мая, 03:04
<p>Фото © GlobalTimes / CPF</p>

Фото © GlobalTimes / CPF

В Китае в северо-западной провинции Ганьсу обнаружено тело последнего из пропавших участников 100-километрового ультрамарафона. Таким образом, количество погибших достигло 21 человека, 151 остался в живых. Об этом сообщает газета Global Times.

Как отмечается, этот ультрамарафон по горной и пересечённой местности стартовал в обед субботы, 22 мая. Погода очень резко испортилась: начался сильный ветер, дождь и град, температура резко упала до нуля градусов. Много спортсменов пропало — они не доходили до контрольных точек, буквально замерзая в лёгкой спортивной одежде.

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Экстренно были развёрнуты поиски, в них приняли участие около 700 человек. Ситуация осложнялась не только погодными условиями, но и сложным рельефом — гористая местность была помехой для связи в труднодоступных районах. В итоге 21 человека нашли уже мёртвыми, ещё восьми понадобилась медицинская помощь, их жизни сейчас ничего не угрожает.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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