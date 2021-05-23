Замерзали в горах: найдено тело последнего из пропавших на китайском ультрамарафоне

В Китае в северо-западной провинции Ганьсу обнаружено тело последнего из пропавших участников 100-километрового ультрамарафона. Таким образом, количество погибших достигло 21 человека, 151 остался в живых. Об этом сообщает газета Global Times.

Как отмечается, этот ультрамарафон по горной и пересечённой местности стартовал в обед субботы, 22 мая. Погода очень резко испортилась: начался сильный ветер, дождь и град, температура резко упала до нуля градусов. Много спортсменов пропало — они не доходили до контрольных точек, буквально замерзая в лёгкой спортивной одежде.