В МВД рассказали, насколько в России распространился дешёвый аналог героина

Синтетический наркотик фентанил и его аналоги не имеют массового распространения и употребления на территории России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"В 2019 году пресечено семь фактов распространения фентанила, изъято 38,9 г данного наркотика, в 2020 году — два факта, изъято 1,3 г. За период с 2016 по 2018 годы изъятия из незаконного оборота фентанила на территории России не регистрировались", — сказал представитель МВД в ответ на запрос ТАСС.

В МВД также напомнили, что в 2017 году перечень наркотических средств, психотропных веществ, утверждённых постановлением правительства, был расширен пятнадцатью новыми веществами фентанилового ряда, а также четырьмя новыми прекурсорами, используемыми в их синтезе. Ещё три новых наркотика из этой серии планируется включить в текущем году.

Фентанил — опиоидный анальгетик, который применяют в качестве наркоза и снятия болевого синдрома в медицине. На чёрном рынке он используется в качестве дешёвого аналога героина. Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов ранее предупредил, что наркотик может массово прийти в Россию.​​​​​