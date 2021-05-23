Подтверждена эффективность двух вакцин против индийского штамма коронавируса

Эффективность против индийского варианта коронавируса подтверждена у двух вакцин — от американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, проведённого Службой общественного здравоохранения Великобритании.

Агентство отмечает, что две дозы вакцины Pfizer показали эффективность на уровне 88% против индийского штамма коронавируса B.1.617.2 и 93% — против британского варианта B.1.1.7. Препарат от AstraZeneca показал результаты 60% и 66% соответственно.