Подтверждена эффективность двух вакцин против индийского штамма коронавируса
Она не стопроцентная, но на уровне достаточном, чтобы была мотивация для прививки. Потребуется принять две дозы препарата.
Фото © Pixabay
Эффективность против индийского варианта коронавируса подтверждена у двух вакцин — от американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, проведённого Службой общественного здравоохранения Великобритании.
Агентство отмечает, что две дозы вакцины Pfizer показали эффективность на уровне 88% против индийского штамма коронавируса B.1.617.2 и 93% — против британского варианта B.1.1.7. Препарат от AstraZeneca показал результаты 60% и 66% соответственно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что индийские мутации коронавируса, в том числе самая опасная из них, не несут для России каких-либо значимых рисков. По её словам, российские препараты от ковида способны защитить от всех штаммов.
Комментариев: 0