Названы привычки, программирующие человека на бедность

У человека есть внутренний голос, его ещё называют внутренним критиком, который может отговорить от новых проектов и предложений, перспективных знакомств и путешествий, от любого новшества в жизни. Кому-то он не вредит, а для кого-то перекрикивает здравый смысл и логику, говорит психотерапевт Анна Стори.

"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", — говорит эксперт в интервью агентству "Прайм".

Даже самым богатым людям на вершине успеха этот голос иногда диктует программу на разрушение успеха: одним говорит, что это случайность и наступит расплата, другим — что придёт разоблачение, так как никакого таланта у них нет. Психотерапевт отмечает, что внутренний критик — это наша ранняя примитивная защита, с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых.

"Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь", — отметила Стори.

Именно эти убеждения формируют привычки, программирующие на бедность. Это жалость к себе, стремление экономить на всём, паниковать, когда заканчиваются деньги, и оценивать в них всё, что возможно, тратить больше, чем зарабатываешь. Последнее оборачивается жизнью в кредит.