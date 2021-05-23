Запись о неявке на "отзывной" ремонт станут вносить в ПТС
Уже этим летом по VIN-коду автомобиля можно будет узнать, проходило ли транспортное средство ремонт в рамках кампании от производителя.
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С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет получить дополнительную информацию об автомобиле, попавшем под отзывную кампанию производителя. Можно будет узнать, проходил ли автомобиль необходимый ремонт. Эта же информация будет доступна и в электронных ПТС.
"Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы", — отметил в беседе с "Российской газетой" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.
Он рассказал, что, согласно статистике, автомобили, чей возраст превышает 10–15 лет, лишь в 20–25% случаев пользуются данной услугой несмотря на то, что она предоставляется абсолютно бесплатно.
Напомним, что в начале декабря прошлого года в России вступили в силу нововведения, касающиеся водительских прав и ПТС. Свидетельство о регистрации транспортного средства теперь должно содержать данные о мощности двигателя в лошадиных силах, а также о таможенных ограничениях.
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