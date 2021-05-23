Запись о неявке на "отзывной" ремонт станут вносить в ПТС

С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет получить дополнительную информацию об автомобиле, попавшем под отзывную кампанию производителя. Можно будет узнать, проходил ли автомобиль необходимый ремонт. Эта же информация будет доступна и в электронных ПТС.

"Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы", — отметил в беседе с "Российской газетой" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Он рассказал, что, согласно статистике, автомобили, чей возраст превышает 10–15 лет, лишь в 20–25% случаев пользуются данной услугой несмотря на то, что она предоставляется абсолютно бесплатно.