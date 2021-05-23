Глава Пентагона назвал угрозы, стоящие перед страной
Ллойд Остин считает, что к их числу относится и пандемия. Ещё одна потенциальная опасность — раскол в американском обществе.
Ллойд Остин. Фото © twitter / SecDef
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что перед Соединёнными Штатами стоят много угроз, в том числе со стороны терроризма, кибероружия. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте.
"Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны", — отметил глава Пентагона.
К числу угроз он отнёс пандемию коронавируса, "разделение у себя на родине". К тому же, соперники США стремятся к "процветанию, обусловленному посягательством на свободу" американцев, полагает глава Пентагона.
Как рассказывал Лайф ранее, Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке. По мнению Вашингтона, роль Москвы может быть "потенциально дестабилизирующей".
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