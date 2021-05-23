Глава Пентагона назвал угрозы, стоящие перед страной

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что перед Соединёнными Штатами стоят много угроз, в том числе со стороны терроризма, кибероружия. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте.

"Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны", — отметил глава Пентагона.

К числу угроз он отнёс пандемию коронавируса, "разделение у себя на родине". К тому же, соперники США стремятся к "процветанию, обусловленному посягательством на свободу" американцев, полагает глава Пентагона.