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Глава Пентагона назвал угрозы, стоящие перед страной

Ллойд Остин считает, что к их числу относится и пандемия. Ещё одна потенциальная опасность — раскол в американском обществе.

23 мая, 01:04
<p>Ллойд Остин. Фото © twitter / SecDef</p>

Ллойд Остин. Фото © twitter / SecDef

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что перед Соединёнными Штатами стоят много угроз, в том числе со стороны терроризма, кибероружия. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте.

"Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны", — отметил глава Пентагона.

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К числу угроз он отнёс пандемию коронавируса, "разделение у себя на родине". К тому же, соперники США стремятся к "процветанию, обусловленному посягательством на свободу" американцев, полагает глава Пентагона.

Как рассказывал Лайф ранее, Пентагон предупредил Испанию о растущем влиянии России в Африке. По мнению Вашингтона, роль Москвы может быть "потенциально дестабилизирующей".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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