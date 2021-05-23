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Украинский генерал пожаловался на недоверие военных из России

При этом он привёл в пример встречу выпускников Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил.

23 мая, 00:48
<p>Фото © ТАСС / STEPAN FRANKO</p>

Фото © ТАСС / STEPAN FRANKO

Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил, что российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам.

"Было понятно, что какое-то есть похолодание", — рассказал Муженко в эфире интернет-канала "Апостроф".

Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил ещё в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он — уже иностранный военный.

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Ранее Лайф рассказывал, что Муженко предрекал Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям. По его мнению, угроза создания Новороссии сохраняется до сих пор.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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