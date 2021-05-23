Украинский генерал пожаловался на недоверие военных из России
При этом он привёл в пример встречу выпускников Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил.
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Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил, что российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам.
"Было понятно, что какое-то есть похолодание", — рассказал Муженко в эфире интернет-канала "Апостроф".
Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил ещё в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он — уже иностранный военный.
Ранее Лайф рассказывал, что Муженко предрекал Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям. По его мнению, угроза создания Новороссии сохраняется до сих пор.
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