Британец не набрал ни балла на Евровидении и попытался скрыть шок за улыбкой
Услышав такую оценку зрителей, сидящие в зале воскликнули, певца стали хлопать по плечу в знак поддержки.
Кадр из видео © YouTube / Eurovision Song Contest
Великобритания потерпела разгромное поражение на Евровидении: не набрала ни одного балла, ни от зрителей, ни от профессионального жюри. Королевство представлял певец Джеймс Ньюмен с песней Embers.
Когда ведущие, сами шокированные, озвучили такую оценку, зал воскликнул от удивления, но Ньюмен попытался не показать вида, что тоже шокирован. Его стали хлопать по плечу в знак поддержки, он встал, чтобы вызвать аплодисменты публики.
Примечательно, что это уже второй разгром для британцев. На конкурсе в 2019 году страна с песней Майкла Райса "Bigger Than Us" также заняла последнее место.
Напомним, что певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение-2021 в Нидерландах, заняла восьмое место по итогам голосования жюри и девятое — по объединённым итогам голосования жюри и зрителей.
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