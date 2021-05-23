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Британец не набрал ни балла на Евровидении и попытался скрыть шок за улыбкой

Услышав такую оценку зрителей, сидящие в зале воскликнули, певца стали хлопать по плечу в знак поддержки.

23 мая, 00:20
<p>Кадр из видео © YouTube / Eurovision Song Contest</p>

Кадр из видео © YouTube / Eurovision Song Contest

Великобритания потерпела разгромное поражение на Евровидении: не набрала ни одного балла, ни от зрителей, ни от профессионального жюри. Королевство представлял певец Джеймс Ньюмен с песней Embers.

Когда ведущие, сами шокированные, озвучили такую оценку, зал воскликнул от удивления, но Ньюмен попытался не показать вида, что тоже шокирован. Его стали хлопать по плечу в знак поддержки, он встал, чтобы вызвать аплодисменты публики.

Примечательно, что это уже второй разгром для британцев. На конкурсе в 2019 году страна с песней Майкла Райса "Bigger Than Us" также заняла последнее место.

"Я собой горжусь": Манижа рассказала, что было для неё главным на Евровидении

"Я собой горжусь": Манижа рассказала, что было для неё главным на Евровидении

Напомним, что певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение-2021 в Нидерландах, заняла восьмое место по итогам голосования жюри и девятое — по объединённым итогам голосования жюри и зрителей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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