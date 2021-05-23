Британец не набрал ни балла на Евровидении и попытался скрыть шок за улыбкой

Великобритания потерпела разгромное поражение на Евровидении: не набрала ни одного балла, ни от зрителей, ни от профессионального жюри. Королевство представлял певец Джеймс Ньюмен с песней Embers.

Когда ведущие, сами шокированные, озвучили такую оценку, зал воскликнул от удивления, но Ньюмен попытался не показать вида, что тоже шокирован. Его стали хлопать по плечу в знак поддержки, он встал, чтобы вызвать аплодисменты публики.

Примечательно, что это уже второй разгром для британцев. На конкурсе в 2019 году страна с песней Майкла Райса "Bigger Than Us" также заняла последнее место.