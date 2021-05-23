Россиянам рассказали о признаках телефонного гипноза

Главный признак того, что человек оказался под гипнозом собеседника по телефонному разговору, — сфокусированность на его голосе, полное ему подчинение. Об этом рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев. У гипнотизёра и гипнотика формируется речевая связь.

"При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек перестаёт даже воспринимать окружающую среду", — рассказал Салынцев в беседе с агентством "Прайм".

Такому влиянию, по мнению эксперта, наиболее подвержены лица мыслительного склада и лица с художественным складом. Для первых действенны внушения в двигательной сфере, а у вторых возникает дезориентация в месте, времени, пространстве и собственной личности.