Врач раскрыл причины внезапного желания съесть солёного или сладкого

Непреодолимое желание съесть чего-нибудь сладкого возникает у людей чаще, чем тяга к солёному, и это объяснимо, сказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Всё потому, что у большинства людей нередко возникает необходимость компенсировать большой расход энергии за счёт углеводов. При отсутствии проблем с питанием волноваться не стоит, говорит врач.

"Плюс часто хочется шоколада, потому что в нём есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово", — сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

А вот когда хочется солёного, стоит обратить внимание, насколько часто такое желание возникает. Возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион. Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании, объясняет врач.

"Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют её всё больше, но еда всё равно кажется несолёной, то стоит искать серьёзные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко", — пояснила Ирина Бережная.