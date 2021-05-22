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Доктор Мясников назвал причину неожиданного инсульта

Особую осторожность врач призвал проявить людям из группы риска — пожилым, гипертоникам и диабетикам.

22 мая, 16:17
<p>Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Александр Мясников. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Внезапно возникшие проблемы со зрением могут быть серьёзной симптоматикой и сигнализировать об инсульте. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу! И не завтра, а сейчас и срочно. Это может быть инсульт, может быть серьёзная симптоматика", — сказал медик, подчеркнув, что особую осторожность в этом случае следует проявить людям, находящимся в зоне риска, то есть пожилым, гипертоникам и диабетикам.

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Мясников выступил за обязательную вакцинацию, но при одном условии

Также необходимо сразу обратиться к врачу в случае возникновения "мушек" перед глазами, если это состояние сопровождается ухудшением, размытостью зрения или болью, отметил Мясников. В то же время он призвал не беспокоиться из-за их появления, если при этом не возникает никакого дискомфорта. Врач объяснил, что это вполне нормальное явление, которое происходит из-за денатурации глазного белка. По его словам, вероятность "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.

Онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния

Онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния

Ранее доктор Мясников назвал "мужской" признак рака. Врач посоветовал россиянам, что делать, если этот симптом обнаружен.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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