Доктор Мясников назвал причину неожиданного инсульта

Внезапно возникшие проблемы со зрением могут быть серьёзной симптоматикой и сигнализировать об инсульте. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу! И не завтра, а сейчас и срочно. Это может быть инсульт, может быть серьёзная симптоматика", — сказал медик, подчеркнув, что особую осторожность в этом случае следует проявить людям, находящимся в зоне риска, то есть пожилым, гипертоникам и диабетикам.

Также необходимо сразу обратиться к врачу в случае возникновения "мушек" перед глазами, если это состояние сопровождается ухудшением, размытостью зрения или болью, отметил Мясников. В то же время он призвал не беспокоиться из-за их появления, если при этом не возникает никакого дискомфорта. Врач объяснил, что это вполне нормальное явление, которое происходит из-за денатурации глазного белка. По его словам, вероятность "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.