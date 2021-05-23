Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Зажимай!": опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии

В Пентагоне после того инцидента заявляли, что действия россиян были "небезопасными и непрофессиональными". При этом не упоминали, что силы РФ находятся в Сирии легально, по просьбе властей САР, а американцы — незаконно.

23 мая, 01:35

Опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии. Видео © t.me / mig41

Спустя почти год появилось новое видео инцидента в Сирии, который произошёл прошлым летом. Тогда российские военные устроили погоню за американскими броневиками, забравшимися на неположенную территорию. Прежде были доступны кадры только от сторонних наблюдателей, теперь же опубликовано видео, снятое от первого лица — российским военнослужащим, находящимся на одном из броневиков. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Майор и генерал".

США обвиняют Россию в провоцировании ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные

США обвиняют Россию в провоцировании ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные

Напомним, в Пентагоне тогда обвинили российских военных в провоцировании ДТП с бронированным автомобилем представителей коалиции. В результате инцидента пострадало несколько американских военных. По информации Politico, у одного из военнослужащих США были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. Официально представители Пентагона отказались комментировать как данную информацию, так и само видео.

В Минобороны объяснили, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии

В Минобороны объяснили, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии

А недавно случился ещё один такой инцидент. Журналисты рассказали, как российский патруль развернул американскую колонну в Сирии. А ещё на днях Посольство РФ в США напомнило Вашингтону о незаконном пребывании американских военных в Сирии и подчеркнуло, что у Пентагона нет права критиковать легальные действия российских сил в ближневосточной стране. Это стало ответом на упрёки Вашингтона в адрес Москвы в нарушении механизма предотвращения конфликтов в САР.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1