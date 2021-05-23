"Зажимай!": опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии
В Пентагоне после того инцидента заявляли, что действия россиян были "небезопасными и непрофессиональными". При этом не упоминали, что силы РФ находятся в Сирии легально, по просьбе властей САР, а американцы — незаконно.
Опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии. Видео © t.me / mig41
Спустя почти год появилось новое видео инцидента в Сирии, который произошёл прошлым летом. Тогда российские военные устроили погоню за американскими броневиками, забравшимися на неположенную территорию. Прежде были доступны кадры только от сторонних наблюдателей, теперь же опубликовано видео, снятое от первого лица — российским военнослужащим, находящимся на одном из броневиков. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Майор и генерал".
Напомним, в Пентагоне тогда обвинили российских военных в провоцировании ДТП с бронированным автомобилем представителей коалиции. В результате инцидента пострадало несколько американских военных. По информации Politico, у одного из военнослужащих США были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. Официально представители Пентагона отказались комментировать как данную информацию, так и само видео.
А недавно случился ещё один такой инцидент. Журналисты рассказали, как российский патруль развернул американскую колонну в Сирии. А ещё на днях Посольство РФ в США напомнило Вашингтону о незаконном пребывании американских военных в Сирии и подчеркнуло, что у Пентагона нет права критиковать легальные действия российских сил в ближневосточной стране. Это стало ответом на упрёки Вашингтона в адрес Москвы в нарушении механизма предотвращения конфликтов в САР.
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