"Зажимай!": опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии

Опубликовано новое видео, как российские военные "гоняли" американцев в Сирии. Видео © t.me / mig41

Спустя почти год появилось новое видео инцидента в Сирии, который произошёл прошлым летом. Тогда российские военные устроили погоню за американскими броневиками, забравшимися на неположенную территорию. Прежде были доступны кадры только от сторонних наблюдателей, теперь же опубликовано видео, снятое от первого лица — российским военнослужащим, находящимся на одном из броневиков. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Майор и генерал".

Напомним, в Пентагоне тогда обвинили российских военных в провоцировании ДТП с бронированным автомобилем представителей коалиции. В результате инцидента пострадало несколько американских военных. По информации Politico, у одного из военнослужащих США были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. Официально представители Пентагона отказались комментировать как данную информацию, так и само видео.