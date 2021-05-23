Названа дата отправки грузовика "Прогресс" на МКС

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" будет отправлен к Международной космической станции (МКС) в ночь на 30 июня. Такими планами поделился представитель пресс-службы "Роскосмоса".

"Старт намечен на 2.27 по мск", — уточнил он время РИА "Новости", добавив, что пуск корабля будет осуществлён с космодрома "Байконур".

Собеседник также рассказал, что грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.