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Названа дата отправки грузовика "Прогресс" на МКС

Космический корабль доставит на станцию груз для экипажа, в том числе воду, кислород и топливо.

23 мая, 01:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" будет отправлен к Международной космической станции (МКС) в ночь на 30 июня. Такими планами поделился представитель пресс-службы "Роскосмоса".

"Старт намечен на 2.27 по мск", — уточнил он время РИА "Новости", добавив, что пуск корабля будет осуществлён с космодрома "Байконур".

Собеседник также рассказал, что грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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