Названа дата отправки грузовика "Прогресс" на МКС
Космический корабль доставит на станцию груз для экипажа, в том числе воду, кислород и топливо.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-17" будет отправлен к Международной космической станции (МКС) в ночь на 30 июня. Такими планами поделился представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Старт намечен на 2.27 по мск", — уточнил он время РИА "Новости", добавив, что пуск корабля будет осуществлён с космодрома "Байконур".
Собеседник также рассказал, что грузовик запустят ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он причалит к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 2 июля.
Ранее стало известно, что первый полноценный образец российского робота "Теледроид" появится уже к 2023 году. Техника будет предназначаться для работы в открытом космосе.
Комментариев: 0