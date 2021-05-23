Количество погибших марафонцев на севере Китая увеличилось до 20 человек
Судьба ещё одного бегуна после удара стихии до сих пор остаётся неизвестной. Поиски продолжаются.
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Количество погибших в результате забега в ультрамарафоне по пересечённой местности, который проходил в китайской северо-западной провинции Ганьсу, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает газета "Глобал Таймс".
Поиски ещё одного человека продолжаются. Издание сообщает, что из всех 172 участников гонки 151 был найден живым. Восемь из них отправили в больницу, угрозы их жизни нет.
Газета уточняет, что спасательные работы затруднены сложным рельефом, ночным холодом и проблемами со связью в горных условиях.
Напомним, забег по пересечённой горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды: ледяной дождь, сильный ветер, резко упала температура. Несколько участников соревнований потерялись, соревнования были остановлены. В окрестностях сразу же были организованы многочисленные силы для поиска и спасения пропавших без вести. Ранее было сообщено о 16 погибших.
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