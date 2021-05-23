Количество погибших марафонцев на севере Китая увеличилось до 20 человек

Количество погибших в результате забега в ультрамарафоне по пересечённой местности, который проходил в китайской северо-западной провинции Ганьсу, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает газета "Глобал Таймс".

Поиски ещё одного человека продолжаются. Издание сообщает, что из всех 172 участников гонки 151 был найден живым. Восемь из них отправили в больницу, угрозы их жизни нет.

Газета уточняет, что спасательные работы затруднены сложным рельефом, ночным холодом и проблемами со связью в горных условиях.