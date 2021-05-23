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Во Владивостоке полиция задержала мужчину в стрингах

О противозаконных действиях с его стороны не сообщается, а вот необычный внешний вид вызвал бурную общественную реакцию.

23 мая, 02:26
<p>Фото © Instagram / dpskontrol125rus</p>

Фото © Instagram / dpskontrol125rus

Во Владивостоке на Спортивной набережной был задержан мужчина, прогуливающийся в эпатажном виде. На нём был ярко-жёлтый купальник со стрингами, такого же цвета кроссовки, на голове — очки и афро, как у звёзд 60-х. Его фото опубликовали в соцсетях.

"А выглядит стильно, кроссовки под купальник, волосы под носки", "Молодец мужик, без комплексов", "Нормальный мужик, что не так-то", "Не дают человеку спокойно позагорать", "Красава", "Огонь", — с юмором пишут пользователи.

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Нашлись и те, кто воспринял происшествие без юмора и уверен, что его действительно нужно задержать, потому что "дети не должны такое видеть". Кто-то увидел в виновнике происшествия местного блогера.

Ранее Лайф писал о том, что спортсменка раскрыла секрет идеального тела, показав, что теперь можно ретушировать даже видео.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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