Во Владивостоке полиция задержала мужчину в стрингах

Во Владивостоке на Спортивной набережной был задержан мужчина, прогуливающийся в эпатажном виде. На нём был ярко-жёлтый купальник со стрингами, такого же цвета кроссовки, на голове — очки и афро, как у звёзд 60-х. Его фото опубликовали в соцсетях.

"А выглядит стильно, кроссовки под купальник, волосы под носки", "Молодец мужик, без комплексов", "Нормальный мужик, что не так-то", "Не дают человеку спокойно позагорать", "Красава", "Огонь", — с юмором пишут пользователи.

Нашлись и те, кто воспринял происшествие без юмора и уверен, что его действительно нужно задержать, потому что "дети не должны такое видеть". Кто-то увидел в виновнике происшествия местного блогера.