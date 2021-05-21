Спортсменка раскрыла секрет идеального тела, показав, что теперь можно ретушировать даже видео

Недавно 24-летняя спортсменка из США Виктория Гаррик стала тикток-знаменитостью, всего лишь показав свой плоский живот... и что за ним стоит. В вирусном ролике девушка позирует в бикини под трек Build a Bitch ("Сборка стервы"), демонстрируя, в каком прекрасном состоянии находится её тело. Но всё это — лишь фейк. Это становится ясно, когда в кульминационный момент песни американка убирает все фильтры и раскрывает, как она выглядит на самом деле. Это нужно видеть своими глазами.

Только дождитесь этого момента... victoriagarrick4

Кадры из видео © TikTok / victoriagarrick4

Ролик Виктории мигом стал вирусным, а в комментариях шокированные разоблачением пользователи удивляются — разве отфотошопить видео тоже можно? Удивительно, но да. К примеру, в одном из самых популярных мобильных приложений для ретуши Facetune-2 уже давно появилась опция редактирования человеческого тела и лица на видео, пишет BuzzFeed. Чтобы разобраться, как это работает, не надо быть компьютерным гением, и Гаррик доказала это во второй части видео.

Кадры из видео © TikTok / victoriagarrick4

На записи видно, как простой интерфейс программы мигом превращает Викторию из обычной женщины в модель. Живот пропадает, ягодицы увеличиваются, а ноги удлиняются как по волшебству. Но, как отмечает спортсменка, определить отредактированное видео тоже можно: технологии шагнули пока не настолько далеко, чтобы с телефона выдавать картинку со спецэффектами как у Marvel.

Кадры из видео © TikTok / victoriagarrick4

Всего ролики спортсменки набрали больше 12 миллионов просмотров, а в комментариях девушки благодарят блогершу. Теперь они будут знать: далеко не все выплясывающие в "Тиктоке" красотки на самом деле так выглядят.

Кто-нибудь ещё знал, что отфотошопить видео так легко? jazminesinging