Ущерб от пандемии в Германии оценили в 300 миллиардов евро

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошёлся Германии в 300 миллиардов евро. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Института немецкой экономики в Кёльне.

Глава учреждения Михаэль Хютер считает, что на полное восстановление экономики, компенсацию убытков от пандемии уйдут многие годы. Он отметил, что очень важно наращивание темпов вакцинации, но нельзя питать иллюзии, что пандемия вдруг исчезнет и не оставит следов.