Ущерб от пандемии в Германии оценили в 300 миллиардов евро
На этом фоне мировой экономике уже предрекают новый кризис, который может начаться после постпандемийного восстановления.
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Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошёлся Германии в 300 миллиардов евро. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Института немецкой экономики в Кёльне.
Глава учреждения Михаэль Хютер считает, что на полное восстановление экономики, компенсацию убытков от пандемии уйдут многие годы. Он отметил, что очень важно наращивание темпов вакцинации, но нельзя питать иллюзии, что пандемия вдруг исчезнет и не оставит следов.
Как рассказывал Лайф, ранее мировой экономике предрекли новый масштабный кризис. Он начнётся, чтобы остудить быстрый рост показателей после провала во время пандемии коронавируса.
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