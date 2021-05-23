Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Ущерб от пандемии в Германии оценили в 300 миллиардов евро

На этом фоне мировой экономике уже предрекают новый кризис, который может начаться после постпандемийного восстановления.

23 мая, 02:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обошёлся Германии в 300 миллиардов евро. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Института немецкой экономики в Кёльне.

Глава учреждения Михаэль Хютер считает, что на полное восстановление экономики, компенсацию убытков от пандемии уйдут многие годы. Он отметил, что очень важно наращивание темпов вакцинации, но нельзя питать иллюзии, что пандемия вдруг исчезнет и не оставит следов.

МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

МВФ оценил темпы восстановления мировой экономики

Как рассказывал Лайф, ранее мировой экономике предрекли новый масштабный кризис. Он начнётся, чтобы остудить быстрый рост показателей после провала во время пандемии коронавируса.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных

сегодня в 03:43

Ковид-тюрьма: псковских студентов на месяц заперли в общежитии из-за индийского штамма CoViD-19

вчера в 21:40

Орешкин рассказал, когда рынок труда в России восстановится полностью

вчера в 16:01

"Открыла всем новый мир": Александр Рыбак высказался о выступлении Манижи

сегодня в 03:54

"Беженец с Фукусимы": сахалинских рыбаков испугало пойманное загадочное животное

сегодня в 03:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1