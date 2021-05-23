Воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на Украине упал воздушный шар, на борту которого были люди — пилот и пятеро пассажиров. В результате один человек погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести.

"Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы, Каменец-Подольский район. На борту воздушного шара находились пилот и пять пассажиров — жители м. Хмельницкий и Каменец-Подольский. Один мужчина погиб, ещё пять человек, среди которых пилот, получили ранения различной степени сложности", — пишет пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Досудебное расследование проводится по статье "Нарушение правил авиаперелёта".