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Воздушный шар рухнул с пилотом и пятью пассажирами

Один человек погиб, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил воздухоплавания.

23 мая, 03:30
<p>Фото © Нацполиция Украины</p>

Фото © Нацполиция Украины

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на Украине упал воздушный шар, на борту которого были люди — пилот и пятеро пассажиров. В результате один человек погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести.

"Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы, Каменец-Подольский район. На борту воздушного шара находились пилот и пять пассажиров — жители м. Хмельницкий и Каменец-Подольский. Один мужчина погиб, ещё пять человек, среди которых пилот, получили ранения различной степени сложности", — пишет пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Досудебное расследование проводится по статье "Нарушение правил авиаперелёта".

Ранее Лайф сообщал, что в Чехии в результате крушения прогулочного вертолёта погибло два человека.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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