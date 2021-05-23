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Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных

Как утверждает академик и микробиолог, случаи повторного заражения после российской вакцины крайне редки. В основном риск заболеть есть, пока иммунитет слабый.

23 мая, 03:43
<p>Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Привитые от новой коронавирусной инфекции, которые вновь заболели CoViD-19, будут иметь минимальные проявления постковидного синдрома. Об этом заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, (в случае вакцинации. — Прим. Лайфа) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму", — сказал ТАСС Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Гинцбург сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" очень редки. В основном они фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда ещё не полностью выработан иммунитет.

Ранее Лайф писал, что Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида. В настоящее время новый препарат находится на стадии доклинических исследований.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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