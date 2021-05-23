Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных
Как утверждает академик и микробиолог, случаи повторного заражения после российской вакцины крайне редки. В основном риск заболеть есть, пока иммунитет слабый.
Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Привитые от новой коронавирусной инфекции, которые вновь заболели CoViD-19, будут иметь минимальные проявления постковидного синдрома. Об этом заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Конечно, (в случае вакцинации. — Прим. Лайфа) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму", — сказал ТАСС Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Гинцбург сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" очень редки. В основном они фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда ещё не полностью выработан иммунитет.
Ранее Лайф писал, что Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида. В настоящее время новый препарат находится на стадии доклинических исследований.
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