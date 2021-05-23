Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных

Привитые от новой коронавирусной инфекции, которые вновь заболели CoViD-19, будут иметь минимальные проявления постковидного синдрома. Об этом заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, (в случае вакцинации. — Прим. Лайфа) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму", — сказал ТАСС Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Гинцбург сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" очень редки. В основном они фиксируются в течение трёх недель после второй прививки, когда ещё не полностью выработан иммунитет.