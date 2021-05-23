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Британский журналист рассмешил жителей села в Дагестане

Работающий в Москве корреспондент отдохнул в горах, где попробовал "постыдное для мужчины" занятие.

23 мая, 04:08
<p>Фото © ТАСС / Муса Салгереев</p>

Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Британский журналист Оливер Кэрролл посетил Дагестан и впечатлениями о своей поездке поделился с читателями британского издания The Independent. В своей заметке он особенно отметил небольшое село Чох.

Оливер пишет, что в этом посёлке открываются потрясающие виды на кавказские горы и соседний аул-призрак Гамсутль, расположенный на изумительной горной гряде. Он уточняет, что в связи с пандемией и развитием внутреннего туризма в стране в Чох устремилось множество туристов. Там уже даже начали строить отель.

Автор смог присутствовать на стрижке овец и перегонке коров с низменностей на высокогорные летние пастбища в четыре часа утра. Ему позволили подоить корову, но животное лягнуло Кэрролла копытом. Видео случившегося разошлось по селу благодаря WhatsApp, вызвав у местных, по признанию журналиста, бурное веселье. Позже ему объяснили, что по местным обычаям доить корову — постыдное занятие для мужчины.

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Ранее британцы не оценили "угрозу" от российской военной базы в Арктике. Читателей попытались напугать информацией о расширении присутствия страны в регионе, но реакция оказалась не совсем той, которую ожидали журналисты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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