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Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

Экс-премьер Австралии предложил всем странам временно отказаться от интеллектуальной собственности на вакцину.

23 мая, 04:16
<p>Фото © ТАСС / Boris Roessler</p>

Фото © ТАСС / Boris Roessler

Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнёрства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии. Он напомнил, что более миллиарда человек проживает в Индии, где сейчас не хватает кислорода и больничных коек для больных CoViD-19, а тела умерших от инфекции вылавливают в реке Ганг. Между тем лидеры мировых держав сосредоточены на ситуации в своих странах.

Радд добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в самой густонаселённой стране в мире усугубляет ситуацию, поскольку полагает, что волна бесконтрольно распространится на другие регионы, это грозит гуманитарной катастрофой.

"Помощь Южной Азии — это не только правильный поступок, это также в наших собственных интересах. Безудержное распространение вируса повсюду может создать более смертоносные варианты, которые угрожают всем нам", — подчёркивает экс-премьер Австралии в своей статье в журнале Project Syndicate.

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Радд считает, что все мировые правительства могли бы помочь Индии с вакцинацией и использовать все возможности, чтобы ускорить этот процесс. По его словам, на сегодняшний день привито менее 10 процентов граждан в каждой южноазиатской стране, за исключением Бутана. Радд предлагает всем странам отказаться временно от интеллектуальной собственности на вакцины, а государства с избыточным запасом препаратов обязаны предоставить их для прививочной кампании другим.

"Если мы не сможем по-настоящему защитить людей по всему миру, остановив вирус и замедлив его мутации, мы можем столкнуться с перспективой вечной пандемии", — подытожил экс-премьер Австралии.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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