Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнёрства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии. Он напомнил, что более миллиарда человек проживает в Индии, где сейчас не хватает кислорода и больничных коек для больных CoViD-19, а тела умерших от инфекции вылавливают в реке Ганг. Между тем лидеры мировых держав сосредоточены на ситуации в своих странах.

Радд добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в самой густонаселённой стране в мире усугубляет ситуацию, поскольку полагает, что волна бесконтрольно распространится на другие регионы, это грозит гуманитарной катастрофой.

"Помощь Южной Азии — это не только правильный поступок, это также в наших собственных интересах. Безудержное распространение вируса повсюду может создать более смертоносные варианты, которые угрожают всем нам", — подчёркивает экс-премьер Австралии в своей статье в журнале Project Syndicate.

Радд считает, что все мировые правительства могли бы помочь Индии с вакцинацией и использовать все возможности, чтобы ускорить этот процесс. По его словам, на сегодняшний день привито менее 10 процентов граждан в каждой южноазиатской стране, за исключением Бутана. Радд предлагает всем странам отказаться временно от интеллектуальной собственности на вакцины, а государства с избыточным запасом препаратов обязаны предоставить их для прививочной кампании другим.