Юрист рассказал, как можно бесплатно отдохнуть в санатории

Каждый гражданин нашей страны при наличии показаний может получить путёвку в санаторий по полису ОМС. Об этом рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он подчёркивает, что перечень заболеваний довольно широкий, поэтому едва ли не любой человек с ослабленным здоровьем может рассчитывать на санаторное лечение.

"Даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжёлых недугах и перенесённых операциях", — отметил Соловьёв в беседе с "Российской газетой".

Прежде чем идти на врачебную комиссию, необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путёвки.

Соловьёв напомнил, что существует целый перечень льготных категорий граждан, которые также имеют право на санаторное лечение в пансионатах России. Все они закреплены соответствующими нормативными актами. Правовые основы предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения — в федеральном законе "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ, соответствующих региональных законах, актах Минздрава, Минтруда и других ведомств.