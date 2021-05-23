Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Юрист рассказал, как можно бесплатно отдохнуть в санатории

Для этого нужно относиться к льготной категории граждан или иметь медицинские показания, но дело в том, что они довольно широкие в этом случае.

23 мая, 05:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Каждый гражданин нашей страны при наличии показаний может получить путёвку в санаторий по полису ОМС. Об этом рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он подчёркивает, что перечень заболеваний довольно широкий, поэтому едва ли не любой человек с ослабленным здоровьем может рассчитывать на санаторное лечение.

"Даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжёлых недугах и перенесённых операциях", — отметил Соловьёв в беседе с "Российской газетой".

Прежде чем идти на врачебную комиссию, необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путёвки.

Соловьёв напомнил, что существует целый перечень льготных категорий граждан, которые также имеют право на санаторное лечение в пансионатах России. Все они закреплены соответствующими нормативными актами. Правовые основы предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения — в федеральном законе "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ, соответствующих региональных законах, актах Минздрава, Минтруда и других ведомств.

Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая

Программа детского туристического кешбэка стартует в России 25 мая

Ранее было названо новое популярное место отдыха у россиян. Однако уже в скором времени два любимых у путешественников курорта должны перехватить лидерство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Где отдыхать переболевшим ковидом: турфирмы подготовили несколько вариантов

23 апреля, 01:35

Помогает при раке и ковиде: президент Киргизии похвастался лекарством из ядовитого иссык-кульского корня — видео

16 апреля, 09:28

Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

сегодня в 04:16

Во время ультрамарафона в Китае погиб обладатель национальных рекордов

сегодня в 05:29

Эксперт указала на одну из причин роста цен на жильё

сегодня в 04:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1