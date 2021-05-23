Эксперт указала на одну из причин роста цен на жильё

У подорожания недвижимости в России несколько причин, и одна из них — рост стоимости стройматериалов и рабочей силы. Об этом рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

"Подорожали кирпичи, дерево. Стройматериалы дорожают такими же темпами, как квадратные метры. Но самое печальное — подорожала стоимость рабочей силы. Вообще, гастарбайтеры, которые работали на стройках, из-за пандемии уехали, а русские за те деньги, которые платили иностранцам, не будут работать", — сказала Радченко в интервью Ura.ru.

В результате растёт фонд оплаты и труда и себестоимость квадратных метров в целом. Застройщики не будут понижать цену себе в убыток, отмечает Радченко. С пунктом по нехватке мигрантов в строительстве не согласился вице-президент общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков. По его мнению, гастарбайтеров в России достаточно.

"И, если уж говорить о крупных компаниях, у них есть проблемы, конечно, выбор меньше. Но у нас есть белорусы, у нас есть наши регионы, здесь работают люди и из Приднестровья и находят способы, пути. Приезжают и работают", — сказал Шлеменков.