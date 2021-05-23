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Эксперт указала на одну из причин роста цен на жильё

Повышается себестоимость возведения квадратного метра, и застройщики вряд ли будут готовы работать себе в убыток, отмечает Ирина Радченко.

23 мая, 04:54

Фото © Pixabay

У подорожания недвижимости в России несколько причин, и одна из них — рост стоимости стройматериалов и рабочей силы. Об этом рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

"Подорожали кирпичи, дерево. Стройматериалы дорожают такими же темпами, как квадратные метры. Но самое печальное — подорожала стоимость рабочей силы. Вообще, гастарбайтеры, которые работали на стройках, из-за пандемии уехали, а русские за те деньги, которые платили иностранцам, не будут работать", — сказала Радченко в интервью Ura.ru.

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В результате растёт фонд оплаты и труда и себестоимость квадратных метров в целом. Застройщики не будут понижать цену себе в убыток, отмечает Радченко. С пунктом по нехватке мигрантов в строительстве не согласился вице-президент общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков. По его мнению, гастарбайтеров в России достаточно.

"И, если уж говорить о крупных компаниях, у них есть проблемы, конечно, выбор меньше. Но у нас есть белорусы, у нас есть наши регионы, здесь работают люди и из Приднестровья и находят способы, пути. Приезжают и работают", — сказал Шлеменков.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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