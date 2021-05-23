В уничтожении российского Су-24 в 2015 году обвинили командующего ВВС Турции
Ранее ответственность за инцидент на себя взял бывший премьер-министр страны Ахмет Давутоглу.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Приказ об уничтожении российского фронтового бомбардировщика Су-24 у границ Турции в 2015 году был отдан командующим турецкими Военно-воздушными силами (ВВС) Абидином Юналом. Об этом пишет издание Nordic Monitor.
Как рассказал на суде штаб-полковник Али Дурмуш, в день инцидента Юнала проинформировали о замеченных российских самолётах, в ответ на что он приказал военным лётчикам сбивать бомбардировщики без предупреждения, если те нарушат турецкое воздушное пространство. Су-24 с двумя пилотами был сбит через несколько минут после этого разговора.
Напомним, инцидент с Су-24 произошёл 24 ноября 2015 года во время военной операции в Сирии. Истребитель F-16 турецких ВВС атаковал российский бомбардировщик, в результате чего один из катапультировавшихся пилотов был убит с земли боевиками, второй лётчик выжил. Произошедшее критически обострило отношения Москвы и Анкары, поскольку турецкая сторона отказывалась извиняться за уничтожение самолёта, ссылаясь на то, что якобы не знала о его принадлежности. В результате ответственность за инцидент на себя взял бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.
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