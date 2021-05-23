В уничтожении российского Су-24 в 2015 году обвинили командующего ВВС Турции

Приказ об уничтожении российского фронтового бомбардировщика Су-24 у границ Турции в 2015 году был отдан командующим турецкими Военно-воздушными силами (ВВС) Абидином Юналом. Об этом пишет издание Nordic Monitor.

Как рассказал на суде штаб-полковник Али Дурмуш, в день инцидента Юнала проинформировали о замеченных российских самолётах, в ответ на что он приказал военным лётчикам сбивать бомбардировщики без предупреждения, если те нарушат турецкое воздушное пространство. Су-24 с двумя пилотами был сбит через несколько минут после этого разговора.