Стало известно, сколько россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

Больше половины россиян считают себя сторонниками здорового образа жизни. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тысячи человек во всех регионах России.

Как сообщает RT, из 68% респондентов, отнёсших себя к ЗОЖ, 18% уверены в этом однозначно, а ровно 50% склоняются к такой оценке. При этом почти каждый третий (32%) заявил, что его образ жизни скорее нездоровый, чем наоборот.

Больше всего зожников оказалось среди опрошенных старше 45 лет (71%). Что касается пола, то мужчин среди адептов здорового образа жизни 66%, а женщин — 69%. А вот тех, кто не разделяет аналогичных взглядов на ЗОЖ, больше оказалось в возрасте 34–37 лет (37%).