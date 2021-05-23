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Стало известно, сколько россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

При этом женщин среди них оказалось немногим больше, чем мужчин.

23 мая, 05:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Больше половины россиян считают себя сторонниками здорового образа жизни. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob, опросив 1,6 тысячи человек во всех регионах России.

Как сообщает RT, из 68% респондентов, отнёсших себя к ЗОЖ, 18% уверены в этом однозначно, а ровно 50% склоняются к такой оценке. При этом почти каждый третий (32%) заявил, что его образ жизни скорее нездоровый, чем наоборот.

Только 20% сторонников ЗОЖ соблюдают спортрежим и правильное питание

Только 20% сторонников ЗОЖ соблюдают спортрежим и правильное питание

Больше всего зожников оказалось среди опрошенных старше 45 лет (71%). Что касается пола, то мужчин среди адептов здорового образа жизни 66%, а женщин — 69%. А вот тех, кто не разделяет аналогичных взглядов на ЗОЖ, больше оказалось в возрасте 34–37 лет (37%).

Ранее Лайф называл регионы, жители которых активнее всего придерживаются здорового образа жизни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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