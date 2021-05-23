Россиянам назвали способы уберечь от мошенников свои счета и персональные данные

Общение в социальных сетях и разглашение лишней информации о себе в Интернете часто играет на руку мошенникам, которые промышляют в Сети. Кроме того, стоит использовать отдельный гаджет для управления своими финансами.

"Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свои должность и рабочие обязанности", — рассказали РИА "Новости" эксперты Россельхозбанка.

Кроме того, не стоит открывать подозрительные письма — фишинг, увы, никто не отменял. Данный способ обмануть человека по-прежнему служит основным каналом проникновения вредоносного кода. Флешек и дисков неизвестного происхождения тоже стоит избегать, говорят эксперты.

Также не рекомендуется заходить на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых пользователь осуществляет вход в личный кабинет банка. Стоит обращать внимание и на поведение своих электронных устройств — замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса могут свидетельствовать о хакерской атаке.