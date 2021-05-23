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Россиянам назвали способы уберечь от мошенников свои счета и персональные данные

Обращать внимание стоит не только на информацию, которую пишешь о себе в Интернете, но и на поведение приложений в гаджетах.

23 мая, 07:15

Фото © Pixabay

Общение в социальных сетях и разглашение лишней информации о себе в Интернете часто играет на руку мошенникам, которые промышляют в Сети. Кроме того, стоит использовать отдельный гаджет для управления своими финансами.

"Проявляйте осмотрительность при общении в социальных сетях, мессенджерах, на форумах, заполнении различных анкет и опросов. Не публикуйте без необходимости и не описывайте реальным или виртуальным знакомым свои должность и рабочие обязанности", — рассказали РИА "Новости" эксперты Россельхозбанка.

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Кроме того, не стоит открывать подозрительные письма — фишинг, увы, никто не отменял. Данный способ обмануть человека по-прежнему служит основным каналом проникновения вредоносного кода. Флешек и дисков неизвестного происхождения тоже стоит избегать, говорят эксперты.

Также не рекомендуется заходить на любые посторонние сайты с компьютеров, с которых пользователь осуществляет вход в личный кабинет банка. Стоит обращать внимание и на поведение своих электронных устройств — замедление работы, сообщения или баннеры на экране, проблемы с вводом пароля, сигналы антивируса могут свидетельствовать о хакерской атаке.

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В России появился сайт для борьбы с мошенниками

Ранее Лайф рассказывал, как "красивые девушки" выманили 208 млн у жертв, которые даже не подозревали, что их соблазняют мужчины. Девушки делали скриншоты, которыми затем успешно шантажировали незадачливых парней. К тому же стрим проходил через специальное приложение, которое взламывало устройство и получало доступ ко всем контактам, что делало вымогательство более действенным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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