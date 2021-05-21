"Красивые девушки" выманили 208 млн у жертв, которые даже не подозревали, что их соблазняют мужчины
Такой способ обмана стал очень популярен, и полиции даже пришлось выпустить ролик с предупреждением.
Сложно винить парней в том, что им хочется лишний раз пообщаться с симпатичной девушкой. Однако даже такое простое действие может стать отличной схемой для мошенника. Молодых людей в Сети находили красотки, которые месяцами общались с ними и подогревали к себе интерес, а затем предлагали устроить двусторонний стрим и повеселиться, пишет The Sun.
Видео © Telegram / MDK PRIVATE
Во время таких развлечений девушки делали скриншоты, которыми затем успешно шантажировали незадачливых парней. К тому же стрим проходил через специальное приложение, которое взламывало устройство и получало доступ ко всем контактам, что делало вымогательство более действенным. Но ещё сильнее расстраивались парни, когда узнавали, что красавица по ту сторону экрана не только мошенница, но ещё и не девушка.
Аферисты при помощи накладной груди и искусственной кожи притворялись девушками, чтобы втираться в доверие к своим жертвам. Эта схема очень популярна в Китае, но во время пандемии и самоизоляции ситуация только ухудшилась. За первое полугодие 2020 года в полицию поступило 9000 заявлений на эту тему. Правоохранителям удалось выявить 10 различных группировок, занимающихся шантажом, и арестовать 86 преступников. Двум тысячам жертв вернули деньги (свыше 208 миллионов рублей).
Ситуация настолько вышла из-под контроля, что полицейские сняли ролик, предупреждая о популярном мошенничестве. На нём симпатичная девушка в нижнем белье постепенно снимает с себя искусственную кожу, под которой скрывался обычный парень. Это видео быстро завирусилось в соцсетях.
Думаете, вы знаете, что здесь происходит? Мальчики, не раздевайтесь на стримах. Это подстава
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