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"Красивые девушки" выманили 208 млн у жертв, которые даже не подозревали, что их соблазняют мужчины

Такой способ обмана стал очень популярен, и полиции даже пришлось выпустить ролик с предупреждением.

21 мая, 12:15

Фото © Telegram / MDK PRIVATE

Сложно винить парней в том, что им хочется лишний раз пообщаться с симпатичной девушкой. Однако даже такое простое действие может стать отличной схемой для мошенника. Молодых людей в Сети находили красотки, которые месяцами общались с ними и подогревали к себе интерес, а затем предлагали устроить двусторонний стрим и повеселиться, пишет The Sun.

Видео © Telegram / MDK PRIVATE

Во время таких развлечений девушки делали скриншоты, которыми затем успешно шантажировали незадачливых парней. К тому же стрим проходил через специальное приложение, которое взламывало устройство и получало доступ ко всем контактам, что делало вымогательство более действенным. Но ещё сильнее расстраивались парни, когда узнавали, что красавица по ту сторону экрана не только мошенница, но ещё и не девушка.

Фото © Telegram / MDK PRIVATE

Фото © Telegram / MDK PRIVATE

Аферисты при помощи накладной груди и искусственной кожи притворялись девушками, чтобы втираться в доверие к своим жертвам. Эта схема очень популярна в Китае, но во время пандемии и самоизоляции ситуация только ухудшилась. За первое полугодие 2020 года в полицию поступило 9000 заявлений на эту тему. Правоохранителям удалось выявить 10 различных группировок, занимающихся шантажом, и арестовать 86 преступников. Двум тысячам жертв вернули деньги (свыше 208 миллионов рублей).

Фото © Telegram / MDK PRIVATE

Фото © Telegram / MDK PRIVATE

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что полицейские сняли ролик, предупреждая о популярном мошенничестве. На нём симпатичная девушка в нижнем белье постепенно снимает с себя искусственную кожу, под которой скрывался обычный парень. Это видео быстро завирусилось в соцсетях.

Думаете, вы знаете, что здесь происходит? Мальчики, не раздевайтесь на стримах. Это подстава

Закадровый голос в ролике

Популярная блогерша завлекала фанатов большой грудью, пока те не узнали, кто скрывается под маской

Популярная блогерша завлекала фанатов большой грудью, пока те не узнали, кто скрывается под маской

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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