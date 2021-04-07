Популярная блогерша завлекала фанатов большой грудью, пока те не узнали, кто скрывается под маской

В конце прошлого года в японском сегменте YouTube появилась блогерша Чихару, которая сразу привлекла внимание пользователей Сети своей фигурой. Девушка снимала простые ролики о том, как вечерами она выходит на пробежку, где ещё прыгает со скакалкой и выполняет упражнения в парке или на берегу реки. Чихару всегда занималась в темноте (видимо, когда появлялась свободная минутка) и с маской на лице — ведь находилась она в общественном месте.

Фото © YouTube / むね肉ちはる

За короткие сроки на канале девушки собралось 20 тыс. подписчиков, которые с удовольствием смотрели, как красотка с огромной грудью прыгает и бегает, снимая всё на видео. Популярность Чихару росла, и вот в последнем ролике она появилась в непривычном виде. Точнее — не она, а 37-летний мужчина, который признался, что всё это время Чихару был он. Чтобы доказать фанатам, что это не шутка, блогер показал и накладную силиконовую грудь, и женский парик, и набор косметики, которые помогли ему создавать образ.

Фото © Instagram / muneniku_chiharu и YouTube / むね肉ちはる

Мужчина признался, что на такой поступок его толкнула пандемия — из-за карантина у него урезали зарплату, а тут ещё и у верного пса обнаружили рак. Поэтому "Чихару" решил стать блогером, но девушкам проще было получить аудиторию и начать рекламировать продукты, поэтому он и решился на обман. Ночью, пока жена спит, он превращался в Чихару и уходил снимать ролики, пишет Oddity Central.

Фото © YouTube / むね肉ちはる

Но искренняя реакция подписчиков пристыдила его, и мужчина решил во всём признаться. Он не захотел строить свою карьеру на лжи. После видео с признанием от него отписалась пара тысяч поклонников, напоследок написав ему много злых слов, но основная аудитория осталась с "Чихару". Теперь блогер решает, в каком направлении двигаться дальше — может быть, мужчина начнёт рассказывать о косметике, в которой стал неплохо разбираться из-за своего проекта.

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