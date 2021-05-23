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"Сама попросила": В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Следователи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в расправе.

23 мая, 07:22
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, части тела которой обнаружили в подъезде одной из многоэтажек. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, им оказался сожитель погибшей.

По его словам, на допросе 61-летний Владимир Ю. признался в расправе. По его версии, 53-летняя Наталья Т. "сама попросила" мужчину убить её. По факту чудовищной расправы возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

За домом бывшего полицейского нашли кладбище с телами десятков убитых женщин

За домом бывшего полицейского нашли кладбище с телами десятков убитых женщин

Напомним, что спортивная сумка с останками женщины была обнаружена в подъезде многоэтажки на улице Шишкова. Позже фрагменты тела также были найдены в лесном массиве неподалёку от дома.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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