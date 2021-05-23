"Сама попросила": В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, части тела которой обнаружили в подъезде одной из многоэтажек. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, им оказался сожитель погибшей.

По его словам, на допросе 61-летний Владимир Ю. признался в расправе. По его версии, 53-летняя Наталья Т. "сама попросила" мужчину убить её. По факту чудовищной расправы возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.