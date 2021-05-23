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Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с коронавирусом

Он отметил, что городская система позволяла сохранять нормальную жизнь в столице и функции всех отраслей.

23 мая, 07:32
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Столица России достойно справилась с вызовом пандемии ковида, сделав это лучше, чем некоторые города мира. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Я считаю, что Москва, москвичи, всё наше городское сообщество, профессиональное сообщество медиков, социальная служба, транспортная служба, все отрасли справились достойно", — сказал он.

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Мэр Москвы добавил, что отработанная городская система позволяла сохранять нормальную жизнь в столице и функции всех отраслей. По оценке Собянина, город справился "как минимум не хуже, чем крупные города других стран". Столичный мэр напомнил, что, с учётом того что было меньше ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то даже лучше.

Ранее Лайф писал, что о формировании "мощного санитарного щита" заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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