Порезавшего учительницу 16-летнего лицеиста из Прикамья отправили под стражу на два месяца
Пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Подросток мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.
Скриншот из видео © Соцсети
В Пермском крае арестовали 16-летнего подростка, напавшего с ножом на преподавательницу школы в городе Березники. Суд постановил заключить школьника под стражу на два месяца.
"Два месяца под стражей", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Пермского края ТАСС.
Напомним, что инцидент произошёл утром 21 мая. Лицеист из Березников пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Женщина была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Подростка же задержали сотрудники Росгвардии. Лайф публиковал фото арсенала напавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.
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