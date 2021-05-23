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Порезавшего учительницу 16-летнего лицеиста из Прикамья отправили под стражу на два месяца

Пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Подросток мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.

23 мая, 07:51

Скриншот из видео © Соцсети

В Пермском крае арестовали 16-летнего подростка, напавшего с ножом на преподавательницу школы в городе Березники. Суд постановил заключить школьника под стражу на два месяца.

"Два месяца под стражей", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Пермского края ТАСС.

Порезавший учителя пермский лицеист увлекался аниме и интересовался холодным оружием

Порезавший учителя пермский лицеист увлекался аниме и интересовался холодным оружием

Напомним, что инцидент произошёл утром 21 мая. Лицеист из Березников пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Женщина была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Подростка же задержали сотрудники Росгвардии. Лайф публиковал фото арсенала напавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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