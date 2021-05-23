Опрос показал, на что копят российские школьники

Более половины российских школьников копят деньги, не ставя перед собой какой-либо цели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении результаты опроса, который провела международная образовательная компания "ЯКласс".

"Чаще всего школьники не имеют чёткой цели и копят для формирования финансовой подушки (49%), 19% учащихся 7–11 классов копят на гаджеты и электронику, курсы и дополнительное образование (16%), брендовую одежду и обувь (10%) и путешествия без родителей (7%)", — отметили эксперты.

Согласно опросу, 49% респондентов откладывают до 500 рублей в месяц, от 500 до 1000 рублей в месяц копить получается у 29% школьников, а от 1000 до 3000 — у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7–11 классов.

Отмечается, что пандемия сильно повлияла на метод траты школьников. Так, 44% стали вдвое меньше тратить на досуг и развлечения, 22% — реже ходить в кафе, 23% — откладывать вдвое больше денег. 11% школьников ухудшившаяся финансовая ситуация в семье побудила устроиться на подработку.