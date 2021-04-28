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Глава Центробанка рассказала школьникам, почему не стоит лезть в долги ради PS5

Главный финансист рассказала детям, на какие долги можно решиться и как управлять своими деньгами для комфортной жизни.

28 апреля 2021, 03:54

Не стоит оформлять кредиты на вещи, на которые можно накопить необходимую сумму. Таким мнением поделилась глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом онлайн-уроке для школьников.

"И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить, например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит", — сказала она.

Набиуллина рассказала, что за кредитной нагрузкой необходимо следить и не стоит брать бездумно займы у банков. При этом, по её мнению, расходы должны составлять 50% от доходов, но лучше их снизить до 30%.

Глава Банка России порекомендовала школьникам работать над созданием финансовой подушки безопасности, которая должна быть в размере шести ежемесячных окладов.

Экономисты назвали оптимальный размер финансовой "подушки безопасности"

Экономисты назвали оптимальный размер финансовой "подушки безопасности"

Ранее экономист рассказал, что финансовую подушку безопасности лучше всего хранить в российских рублях. А её размер должен составлять от трёх до шести ежемесячных бюджетов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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