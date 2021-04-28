Глава Центробанка рассказала школьникам, почему не стоит лезть в долги ради PS5
Главный финансист рассказала детям, на какие долги можно решиться и как управлять своими деньгами для комфортной жизни.
Не стоит оформлять кредиты на вещи, на которые можно накопить необходимую сумму. Таким мнением поделилась глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом онлайн-уроке для школьников.
"И как минимум не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить, например, покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод взять кредит", — сказала она.
Набиуллина рассказала, что за кредитной нагрузкой необходимо следить и не стоит брать бездумно займы у банков. При этом, по её мнению, расходы должны составлять 50% от доходов, но лучше их снизить до 30%.
Глава Банка России порекомендовала школьникам работать над созданием финансовой подушки безопасности, которая должна быть в размере шести ежемесячных окладов.
Ранее экономист рассказал, что финансовую подушку безопасности лучше всего хранить в российских рублях. А её размер должен составлять от трёх до шести ежемесячных бюджетов.
Выбор редакции
Эльвира Набиуллина задекларировала более 35 млн рублей дохода за 2020 год
ЦБ решил дать россиянам возможность блокировать онлайн-операции по счетам
Злые пташки могут прикрыть сайт Wildberries
Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за секунду
"Орфанная революция": Глава фонда "Круг добра" рассказал, как новые технологии помогут спасать детей с редкими болезнями
Комментариев: 0