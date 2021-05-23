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Число заразившихся ковидом в России превысило пять миллионов человек

Из них 4 617 762 пациента врачам по всей стране удалось поставить на ноги.

23 мая, 08:04
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

За последние сутки в России выявили 8951 случай коронавируса в 83 регионах. Таким образом, число заразившихся ковидом в стране достигло 5 001 505 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

7297 пациентов выписали из больниц за минувшие 24 часа, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечилось 4 617 762 человека. За сутки в России скончалось 357 больных ковидом, общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 482.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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