Число заразившихся ковидом в России превысило пять миллионов человек

За последние сутки в России выявили 8951 случай коронавируса в 83 регионах. Таким образом, число заразившихся ковидом в стране достигло 5 001 505 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

7297 пациентов выписали из больниц за минувшие 24 часа, за всё время пандемии в России от коронавируса вылечилось 4 617 762 человека. За сутки в России скончалось 357 больных ковидом, общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло до 118 482.