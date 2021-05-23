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Победитель Евровидения от радости порвал штаны в очень неловком месте и попал на видео

Остальные участники коллектива посмеялись над ситуацией, а сам певец стал позировать операторам.

23 мая, 08:28

У победителя Евровидения лопнули штаны во время празднования успеха. Видео © Twitter / Eurovision Song Contest

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin, и участники коллектива так радовались этому успеху, что солист Дамиано Давид даже порвал штаны прямо на сцене. Видео курьёзного эпизода опубликовано в твиттере конкурса.

Остальные члены группы поспешили посмеяться над ситуацией, а сам Давид также подошёл к ней с юмором и стал позировать фотографам.

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

"Это невероятно": Итальянская группа Maneskin прокомментировала победу на Евровидении

Помимо вокалиста в состав группы входят басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио.

Напомним, представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%. Россия на Евровидении отдала свои 12 баллов протеже Киркорова из Молдавии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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