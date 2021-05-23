Обвиняемого в домогательствах Кевина Спейси позвали в фильм о педофилии

Американский киноактёр Кевин Спейси вернётся на экраны после скандала с обвинениями в харассменте. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Отмечается, что Спейси сыграет роль детектива в картине под названием "Человек, который привлёк Бога" (L’uomo che disegnò Dio). Его герою предстоит расследовать ошибочное дело о педофилии. Как рассказал режиссёр проекта Франко Неро, он был бы рад снова увидеть Спейси на съёмочной площадке.

"Мы ждём завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа", — отметил Неро.