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Обвиняемого в домогательствах Кевина Спейси позвали в фильм о педофилии

Актёру предстоит сыграть детектива, который будет расследовать дело.

23 мая, 08:49
<p>Скриншот © Фильм "Клуб миллиардеров"</p>

Скриншот © Фильм "Клуб миллиардеров"

Американский киноактёр Кевин Спейси вернётся на экраны после скандала с обвинениями в харассменте. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Отмечается, что Спейси сыграет роль детектива в картине под названием "Человек, который привлёк Бога" (L’uomo che disegnò Dio). Его герою предстоит расследовать ошибочное дело о педофилии. Как рассказал режиссёр проекта Франко Неро, он был бы рад снова увидеть Спейси на съёмочной площадке.

"Я вам обещаю, что выход есть". Кевин Спейси записал новое рождественское обращение к поклонникам

"Я вам обещаю, что выход есть". Кевин Спейси записал новое рождественское обращение к поклонникам

"Мы ждём завершения пандемии, чтобы начать с того места, где прервалась наша подготовительная работа", — отметил Неро.

Как рассказывал Лайф, Кевин Спейси стал главным фигурантом скандала в связи с обвинениями в домогательствах после заявления Энтони Рэппа. В отношении актёра началось расследование дел о нескольких изнасилованиях. Сперва один из "пострадавших" отказался давать в суде показания против Спейси, а через несколько месяцев скончался другой обвинявший актёра в сексуальных домогательствах. В связи с этим через несколько месяцев суд закрыл дело против Спейси.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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