Суд закрыл дело против Спейси о сексуальных домогательствах после смерти истца

В иске потерпевший заявлял, что Спейси вёл себя непозволительно в ходе сеанса лечебного массажа в Малибу.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти массажиста, обвинившего актёра в сексуальных домогательствах, пишет Independent.

— Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто, — рассказал изданию представитель прокурора.

Напомним, осенью 2018 года массажист из Калифорнии подал в суд на актёра Кевина Спейси за сексуальные домогательства во время сеанса массажа в 2016 году. В иске потерпевший заявлял, что Спейси вёл себя непозволительно в ходе сеанса лечебного массажа в Малибу.