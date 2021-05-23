Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

После посадки пациент был доставлен в республиканскую больницу, а лайнер улетел в столицу.

23 мая, 08:51
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/toeychincha/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Suparat Chairatprasert</a></p>

Фото © Airliners.net / Suparat Chairatprasert

В Казани экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за пассажира, которому стало плохо во время полёта. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

"В связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолёт Airbus 320 авиакомпании S7, выполнявший полёт по маршруту Улан-Удэ – Москва, <...> произвёл посадку, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в РКБ", — говорится в сообщении.

Вылетевший из Москвы в Брюссель самолёт экстренно вернулся в Шереметьево

Вылетевший из Москвы в Брюссель самолёт экстренно вернулся в Шереметьево

Отмечается, что борт совершил посадку в Казани в восемь часов утра. Через полтора часа самолёт вылетел в столичную авиагавань.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт Ан-2 авиакомпании UTair совершил жёсткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Несколько человек пострадали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отправили через AirDrop: вылет рейса S7 из Краснодара задержали из-за мема "Я с ножом"

25 марта, 16:27

В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

сегодня в 10:11

"Не хуже, чем в Германии": Немецкая делегация восхитилась дорогами в Крыму

сегодня в 09:43

Миллиарды цикад пробудились после 17 лет спячки и обрушились на США

сегодня в 10:02

Девушка не стала проверять фото на права, и теперь никто не верит, что лысый Гомер Симпсон — это она

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1