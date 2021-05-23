Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

В Казани экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за пассажира, которому стало плохо во время полёта. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

"В связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолёт Airbus 320 авиакомпании S7, выполнявший полёт по маршруту Улан-Удэ – Москва, <...> произвёл посадку, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в РКБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт совершил посадку в Казани в восемь часов утра. Через полтора часа самолёт вылетел в столичную авиагавань.