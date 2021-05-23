Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
После посадки пациент был доставлен в республиканскую больницу, а лайнер улетел в столицу.
Фото © Airliners.net / Suparat Chairatprasert
В Казани экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7 из-за пассажира, которому стало плохо во время полёта. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.
"В связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолёт Airbus 320 авиакомпании S7, выполнявший полёт по маршруту Улан-Удэ – Москва, <...> произвёл посадку, больной передан бригаде скорой помощи и направлен в РКБ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что борт совершил посадку в Казани в восемь часов утра. Через полтора часа самолёт вылетел в столичную авиагавань.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт Ан-2 авиакомпании UTair совершил жёсткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Несколько человек пострадали.
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