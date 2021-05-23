Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы

Из-за возгорания было перекрыто движение на Большой Никитской улице.

23 мая, 09:18

Фото © LIFE

Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы. Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы на Большой Никитской улице произошёл пожар в реконструированном здании. Судя по кадрам с места событий, на улице наблюдается задымление.

Житель Урала вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира

Житель Урала вместе с собакой познал дзен на балконе, пока горела его квартира

Из-за возгорания было перекрыто движение на Большой Никитской улице. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горел строительный мусор. Пострадавших нет. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее на севере Москвы горела строящаяся многоэтажка. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры. Согласно данным МЧС, пожар был локализован на общей площади около 500 квадратных метров.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва

сегодня в 09:53

Узкий круг: кто может стать фигурантом уголовного дела о пожаре в Невской мануфактуре

14 апреля, 17:48

Миллиарды цикад пробудились после 17 лет спячки и обрушились на США

сегодня в 10:02

В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

сегодня в 10:11

Девушка не стала проверять фото на права, и теперь никто не верит, что лысый Гомер Симпсон — это она

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1