Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы
Из-за возгорания было перекрыто движение на Большой Никитской улице.
Фото © LIFE
В центре Москвы на Большой Никитской улице произошёл пожар в реконструированном здании. Судя по кадрам с места событий, на улице наблюдается задымление.
Из-за возгорания было перекрыто движение на Большой Никитской улице. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горел строительный мусор. Пострадавших нет. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Ранее на севере Москвы горела строящаяся многоэтажка. Жильцы ближайших домов в Ильменском проезде сняли жуткие кадры. Согласно данным МЧС, пожар был локализован на общей площади около 500 квадратных метров.
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