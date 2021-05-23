Пожар разгорелся в реконструированном здании в центре Москвы. Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы на Большой Никитской улице произошёл пожар в реконструированном здании. Судя по кадрам с места событий, на улице наблюдается задымление.

Из-за возгорания было перекрыто движение на Большой Никитской улице. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горел строительный мусор. Пострадавших нет. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.