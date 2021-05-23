Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в столичном аэропорту Шереметьево, оперативные службы проводят проверку. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"На электронную почту кол-центра Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта", — сказал неназванный источник агентства.

При этом эвакуации аэропорта не проводится. Об отмене рейсов также не сообщается. В воздушной гавани усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия.