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Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва

В воздушной гавани усилены меры безопасности, однако эвакуации людей не проводится.

23 мая, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров</p>

Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в столичном аэропорту Шереметьево, оперативные службы проводят проверку. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"На электронную почту кол-центра Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта", — сказал неназванный источник агентства.

При этом эвакуации аэропорта не проводится. Об отмене рейсов также не сообщается. В воздушной гавани усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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