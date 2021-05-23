Аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение об угрозе взрыва
В воздушной гавани усилены меры безопасности, однако эвакуации людей не проводится.
Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в столичном аэропорту Шереметьево, оперативные службы проводят проверку. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
"На электронную почту кол-центра Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта", — сказал неназванный источник агентства.
При этом эвакуации аэропорта не проводится. Об отмене рейсов также не сообщается. В воздушной гавани усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия.
Ранее Лайф сообщал, что несколько тысяч человек эвакуировали из московского ТЦ "Белая дача" после сообщения о минировании. Угроза после проверки не подтвердилась.
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