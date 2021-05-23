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"Не хуже, чем в Германии": Немецкая делегация восхитилась дорогами в Крыму

25 граждан ФРГ прибыли на полуостров 22 мая, в рамках поездки они пообщаются с местным населением.

23 мая, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Представители Германии, прибывшие с ознакомительным визитом в Крым, собираются оценить инфраструктуру полуострова и пообщаться с населением. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии", — сказал он РИА "Новости".

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Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В её составе — 25 граждан ФРГ. Данный визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". В дальнейшем делегация получит возможность лучше изучить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местными жителями.

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Напомним, Крымский полуостров стал частью России по результатам внутреннего референдума в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей региона. Ряд стран Запада, а также Украина итогов голосования не признали. Как позже подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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