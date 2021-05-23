"Не хуже, чем в Германии": Немецкая делегация восхитилась дорогами в Крыму

Представители Германии, прибывшие с ознакомительным визитом в Крым, собираются оценить инфраструктуру полуострова и пообщаться с населением. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии", — сказал он РИА "Новости".

Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В её составе — 25 граждан ФРГ. Данный визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". В дальнейшем делегация получит возможность лучше изучить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местными жителями.