В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

Ту-95 используется уже 60 лет, и сейчас это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Его перепроизводство началось в 1981 году, так как уже имеющиеся модели не подходили для модернизации. Поэтому российские бомбардировщики значительно новее американских аналогов.