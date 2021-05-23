В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом
Отечественный самолёт сейчас является единственным в мире находящимся на вооружении винтовым бомбардировщиком.
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Российский винтовой бомбардировщик Ту-95МС, несмотря на возраст, превосходит по параметрам свои американские аналоги. Такое заявление сделало издание 19fortyfive.
Ту-95 используется уже 60 лет, и сейчас это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Его перепроизводство началось в 1981 году, так как уже имеющиеся модели не подходили для модернизации. Поэтому российские бомбардировщики значительно новее американских аналогов.
Военный эксперт Питер Сучиу считает, что именно этот факт, а также способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 позволяют Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее за рубежом оценили российские истребители Су-57. Пользователи отметили крутой звук самолётов, а также добавили, что они станут достойным противником ВВС США.
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