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В США объяснили превосходство российского Ту-95МС над американским аналогом

Отечественный самолёт сейчас является единственным в мире находящимся на вооружении винтовым бомбардировщиком.

23 мая, 10:11
<p>Фото © <a href="http://aviapressphoto.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aviapressphoto.com</a></p>

Фото © aviapressphoto.com

Российский винтовой бомбардировщик Ту-95МС, несмотря на возраст, превосходит по параметрам свои американские аналоги. Такое заявление сделало издание 19fortyfive.

Ту-95 используется уже 60 лет, и сейчас это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Его перепроизводство началось в 1981 году, так как уже имеющиеся модели не подходили для модернизации. Поэтому российские бомбардировщики значительно новее американских аналогов.

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Военный эксперт Питер Сучиу считает, что именно этот факт, а также способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 позволяют Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.

Ранее за рубежом оценили российские истребители Су-57. Пользователи отметили крутой звук самолётов, а также добавили, что они станут достойным противником ВВС США.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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