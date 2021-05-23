Миллиарды цикад пробудились после 17 лет спячки и обрушились на США

В США впервые за 17 лет проснулись цикады и атаковали штаты "мотоциклетным пением". Видео © Twitter / Anthony Quintano Photography / Drew / Ashley / Katie Fowler

Несколько американских штатов буквально атаковали миллиарды цикад, жители снимают их и делятся жуткими кадрами в социальных сетях. По данным NBC News, сильнее всего от насекомых пострадали Вирджиния, Мэриленд и Джорджия, однако уже в ближайшее время рост цикад возможен в регионах Восточного побережья США.

Уникальность ситуации в том, что цикады проснулись от спячки впервые за 17 лет в результате тёплой температуры воздуха. Притом что насекомые не представляют опасности ни для человека, ни для домашних животных, их полчища на асфальте, деревьях и заборах выглядят жутко.

"Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того", — рассказал энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Помимо кадров с самими насекомыми жители снимают и пение цикад. Каждому нашествию цикад присваивается свой номер, нынешнее названо "Поколение Х". Также его называют "Великое восточное поколение", ведь большинство штатов, охваченных насекомыми, находятся на востоке страны. После пробуждения цикады вылезают на поверхность, где сбрасывают старую кожу и ждут затвердевания новой. После этого начинается брачный период, и у насекомых есть несколько недель, чтобы найти пару и отложить яйца, после чего они умрут. Весь этот процесс сопровождается пением, по уровню шума доходящим до звука двигателя мотоцикла или отбойного молотка.