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Глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня

Данное решение будет выгодно не только странам ЕС, но и туристам из России, которые хотят их посетить.

23 мая, 10:24
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" до конца июня. Об этом заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло. Напомним, что 25 мая в Сочи у него должны состояться переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, это произойдёт в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлены. Насколько мне известно, процесс идёт", — сказал Бартоло в беседе с ТАСС.

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Он добавил, что ряд европейских стран всё-таки начнут производить "Спутник V" в своих странах. Это в их же интересах. Министр также выразил уверенность, что после сертификации "Спутника V" в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы у российских туристов "вообще не будет проблем" с посещением Мальты.

Ранее Лайф сообщал, что глава Еврокомиссии заявила, что сертификат о вакцинации будет действителен для стран вне ЕС. В целом сертификация идёт на основе свидетельства о вакцинации, справки о перенесённом CoViD-19 или отрицательном результате ПЦР-теста.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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