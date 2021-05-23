Глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" до конца июня. Об этом заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло. Напомним, что 25 мая в Сочи у него должны состояться переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Насколько я знаю, это произойдёт в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлены. Насколько мне известно, процесс идёт", — сказал Бартоло в беседе с ТАСС.

Он добавил, что ряд европейских стран всё-таки начнут производить "Спутник V" в своих странах. Это в их же интересах. Министр также выразил уверенность, что после сертификации "Спутника V" в ЕС и возобновления прямых рейсов из Москвы у российских туристов "вообще не будет проблем" с посещением Мальты.