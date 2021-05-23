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Смертельное ДТП: пассажирский автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области

В результате аварии пострадал ещё один пассажир. Автобус следовал по маршруту Москва – Ставрополь.

23 мая, 10:52

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области. Видео © VK / Ростов Главный

Один человек погиб в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, транспортное средство столкнулось с грузовиком на обочине.

"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Ставрополь, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем DAF. В результате ДТП один человек погиб (пассажир автобуса), один пассажир пострадал", — говорится в сообщении.

Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Японии

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Отмечается, что авария произошла в 11 часов утра на 1018-м километре автодороги М4 "Дон". По факту происшествия правоохранительные органы организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пять человек стали жертвами страшного ДТП с "газелью". Лайф публиковал видео с места аварии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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