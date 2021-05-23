Гибель 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом объяснили несчастным случаем
Директор городского Водоканала заявил, что сейчас следствие выясняет, откуда взялся метан.
Фото © Большой Ростов
Таганрогский Водоканал объяснил гибель 11 рабочих на подведомственных сооружениях несчастным случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора предприятия Евгения Плетменцева.
"Я считаю, что это был несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, которая абсолютно безопасна и не предполагает нахождения там газа", — сказал он.
Директор заметил, что проект работ был одобрен экспертизой и что в данный момент следствие выясняет, откуда же взялся газ. Помимо этого, он рассказал, что восстановление насосной станции было завершено.
Ранее сегодня в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении ремонтных работ на коллекторе погибло десять сотрудников местного Водоканала, ещё несколько человек находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Позже число погибших увеличилось до 11 человек.
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