Гибель 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом объяснили несчастным случаем

Таганрогский Водоканал объяснил гибель 11 рабочих на подведомственных сооружениях несчастным случаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора предприятия Евгения Плетменцева.

"Я считаю, что это был несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, которая абсолютно безопасна и не предполагает нахождения там газа", — сказал он.

Директор заметил, что проект работ был одобрен экспертизой и что в данный момент следствие выясняет, откуда же взялся газ. Помимо этого, он рассказал, что восстановление насосной станции было завершено.