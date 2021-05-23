Вверх тормашками в новый вольер: в Московском зоопарке переехали черепахи

В Московском зоопарке переехали черепахи. Видео © Facebook / Московский зоопарк

В Московском зоопарке переехали черепахи. Животных перенесли в уличные вольеры, где они проведут всё лето. Как рассказали в пресс-службе учреждения, самых больших черепах пришлось перевозить на тележках.

"Некоторые наши сухопутные черепахи зиму проводят в террариуме, а весной переезжают в уличные вольеры, которые примыкают непосредственно к павильону. Это не очень долгий путь. А вот самые большие черепахи зимуют в павильоне "Птицы и бабочки тропиков". Оттуда их и приходится перевозить на тележках", — рассказали в зоопарке.

Там добавили, что некоторых животных пришлось перевозить в перевёрнутом положении, поскольку они могут попытаться сбежать из своего "такси". Впрочем, в пресс-службе успокоили: черепахи переворачиваются и в дикой природе, поэтому этот переезд не вызвал у них сильного стресса. Самые большие особи могут достигать 200 килограммов веса, поэтому для их транспортировки привлекают не только тележки, но и нескольких взрослых мужчин, которые на специальных носилках заносят животных в вольер.